  • Spor
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 23:27
  • Gazete

’i istiyor

İngiliz basınına göre ’nın ardından M.City de harekete geçti.

Pep Guardiola Cengiz’i istiyor
Roma forması altında çok başarılı bir performans sergileyen Cengiz Ünder'in talipleri artıyor... İngiliz basını, Barcelona'nın ardından Manchester City'nin de milli futbolcumuz için harekete geçtiğini yazdı. Gazetelere göre Manchester City Pep Guardiola uzun bir süredir Cengiz Ünder'i takip ediyor. Tottenham ve Arsenal scout ekibinin de genç yıldızı sürekmi takip ettiği gelen bilgiler arasında.
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