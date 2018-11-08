Roma forması altında çok başarılı bir performans sergileyen Cengiz Ünder'in talipleri artıyor... İngiliz basını, Barcelona'nın ardından Manchester City'nin de milli futbolcumuz için harekete geçtiğini yazdı. Gazetelere göre Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola uzun bir süredir Cengiz Ünder'i takip ediyor. Tottenham ve Arsenal scout ekibinin de genç yıldızı sürekmi takip ettiği gelen bilgiler arasında.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.