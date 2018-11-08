forması altında çok başarılı bir performans sergileyen'in talipleri artıyor... İngiliz basını,'nın ardından'nin de milli futbolcumuz için harekete geçtiğini yazdı. Gazetelere göreuzun bir süredir'i takip ediyor.scout ekibinin de genç yıldızı sürekmi takip ettiği gelen bilgiler arasında.