Bein Sport yayın akışında bugün neler var? Avrupa futbolunun iki numaralı turnuvası olan ve "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları bugün tamamlanacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un maçlarını izlemek isteyen seyirciler beIN Sports yayın akışı bilgilerini merak ediyor. Peki, Bein Sport yayın akışında bugün neler var? İşte 8 Kasım Perşembe beIN Sports Haber yayın akışı ve frekans bilgileri...
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
01:00 Hedef Madrid
02:00 Juventus - Man.Utd
03:45 Premier League Maç Özetleri
04:45 EFL Championship Maç Özetleri
05:15 CSKA Moskova - Roma
07:00 Valencia - Y.Boys
08:45 Trabzonspor - Bursaspor
10:30 A.Alanyaspor - E.Yeni Malatya
12:15 Hedef Madrid
13:15 LaLiga Haftanın Golleri
13:30 Schalke 04 - Galatasaray (Geniş Özet)
14:00 İtalya'dan Futbol
15:00 Şampiyonlar Sahnesi
17:00 Premier League Maç Özetleri
BEIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞI
01:00 CSKA Moskova - Roma
02:45 beIN Teknik
03:30 R.Vallecano - Barcelona
05:15 Denizlispor - Adanaspor
07:00 Eibar - Alaves
08:45 Benfica - Ajax
10:30 Juventus - Man.Utd
12:15 Man.City - S.Donetsk
14:00 V.Plzen - R.Madrid
15:45 B.Münih - AEK
17:30 O.Lyon - Hoffenheim
BEIN SPORTS 3 YAYIN AKIŞI
01:00 Valencia - Y.Boys
02:45 Wigan - Leeds Utd
04:30 This is Paris
05:00 LaLiga 1|2|3 Haftanın Golleri
05:15 Inter - Genoa
07:00 Reims - Monaco
08:45 Lazio - SPAL
10:30 Maç Saati Next Gen ATP Finals
16:00 Next Gen ATP Finals (C)
23:45 G.Canaria - A.Efes (C)
BEIN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
01:45 Gençlerbirliği - Giresunspor (Özet)
02:00 İtalya'dan Futbol
03:00 beIN Bugün
04:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
04:45 İstanbulspor - Balıkesir B. (Özet)
05:00 beIN Manşet
06:00 beIN Bugün
07:00 Yeni Gün
09:00 İtalya'dan Futbol
10:00 Brezilya Serie A Maç Özetleri
10:30 Euroleague Maç Özetleri
11:00 beIN Manşet
12:00 Türkiye'den Haber
12:15 Gençlerbirliği - Giresunspor (Özet)
12:30 The Journey
13:00 Gün Ortası
14:00 Serie A Full Impact
14:30 PSG - Lille (Geniş Özet)
15:00 beIN Manşet
16:00 STSL Maç Özetleri
16:30 ST 1.Lig Maç Özetleri
17:00 Ana Haber
23:45 G.Canaria - A.Efes (Ortak Yayın)
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