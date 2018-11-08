Bein Sport yayın akışında bugün neler var? Avrupa futbolunun iki numaralı turnuvası olan ve "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları bugün tamamlanacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un maçlarını izlemek isteyen seyirciler beIN Sports yayın akışı bilgilerini merak ediyor. Peki, Bein Sport yayın akışında bugün neler var? İşte 8 Kasım Perşembe beIN Sports Haber yayın akışı ve frekans bilgileri...

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:00 Hedef Madrid

02:00 Juventus - Man.Utd

03:45 Premier League Maç Özetleri

04:45 EFL Championship Maç Özetleri

05:15 CSKA Moskova - Roma

07:00 Valencia - Y.Boys

08:45 Trabzonspor - Bursaspor

10:30 A.Alanyaspor - E.Yeni Malatya

12:15 Hedef Madrid

13:15 LaLiga Haftanın Golleri

13:30 Schalke 04 - Galatasaray (Geniş Özet)

14:00 İtalya'dan Futbol

15:00 Şampiyonlar Sahnesi

17:00 Premier League Maç Özetleri

BEIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞI

01:00 CSKA Moskova - Roma

02:45 beIN Teknik

03:30 R.Vallecano - Barcelona

05:15 Denizlispor - Adanaspor

07:00 Eibar - Alaves

08:45 Benfica - Ajax

10:30 Juventus - Man.Utd

12:15 Man.City - S.Donetsk

14:00 V.Plzen - R.Madrid

15:45 B.Münih - AEK

17:30 O.Lyon - Hoffenheim

BEIN SPORTS 3 YAYIN AKIŞI

01:00 Valencia - Y.Boys

02:45 Wigan - Leeds Utd

04:30 This is Paris

05:00 LaLiga 1|2|3 Haftanın Golleri

05:15 Inter - Genoa

07:00 Reims - Monaco

08:45 Lazio - SPAL

10:30 Maç Saati Next Gen ATP Finals

16:00 Next Gen ATP Finals (C)

23:45 G.Canaria - A.Efes (C)

BEIN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

01:45 Gençlerbirliği - Giresunspor (Özet)

02:00 İtalya'dan Futbol

03:00 beIN Bugün

04:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

04:45 İstanbulspor - Balıkesir B. (Özet)

05:00 beIN Manşet

06:00 beIN Bugün

07:00 Yeni Gün

09:00 İtalya'dan Futbol

10:00 Brezilya Serie A Maç Özetleri

10:30 Euroleague Maç Özetleri

11:00 beIN Manşet

12:00 Türkiye'den Haber

12:15 Gençlerbirliği - Giresunspor (Özet)

12:30 The Journey

13:00 Gün Ortası

14:00 Serie A Full Impact

14:30 PSG - Lille (Geniş Özet)

15:00 beIN Manşet

16:00 STSL Maç Özetleri

16:30 ST 1.Lig Maç Özetleri

17:00 Ana Haber

23:45 G.Canaria - A.Efes (Ortak Yayın)