Ukrayna -Türkiye maçının yeri değişti

20 Kasım Salı günü Ukrayna'nın Dnipro kentinde oynanması planlanan maçın, müsabaka tarihinde Dnipro'da hava koşullarının kötü olması sebebiyle iki federasyonun ortak kararıyla Antalya'ya alındığı kaydedildi.
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20 Kasım Salı günü Ukrayna'nın Dnipro kentinde oynanması planlanan maçın, müsabaka tarihinde Dnipro'da hava koşullarının kötü olması sebebiyle iki federasyonun ortak kararıyla Antalya'ya alındığı kaydedildi.
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