  • Spor
  • 08.11.2018 17:42
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 17:42

- maçının yeri değişti

 ile  arasındaki özel maç 'da oynanacak.

Ukrayna -Türkiye maçının yeri değişti

20 Kasım Salı günü 'nın Dnipro kentinde oynanması planlanan maçın, müsabaka tarihinde Dnipro'da hava koşullarının kötü olması sebebiyle iki federasyonun ortak kararıyla 'ya alındığı kaydedildi.

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