  • Spor
  • 08.11.2018 15:03
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 15:03

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Ligde 12. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

10 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: Hüseyin Göçek

13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

19.00 Kayserispor-Galatasaray: Ümit Öztürk

11 Kasım Pazar:

13.30 Bursaspor-Kasımpaşa:

18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Antalyaspor-Akhisarspor:

20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Uğurlu

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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