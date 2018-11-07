PFDK’dan Cimbom’a sevk şoku

Cuma günü oynanan olaylı derbinin faturası ortaya çıkmaya başladı. Futbol Federasyonu dün PDFK sevklerini açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fırat Aydınus'a yönelik hakaret ve tehdidi nedeniyle PFDK'lık oldu. Tecrübeli hocaya 4-8 maç arası ceza gelebilir. Sarı-Kırmızılılar'dan ayrıca Hasan Şaş, Ndiaye, Rodrigues ve Donk, Fenerbahçe'den ise Jailson ile Soldado da 'saldırı' eyleminden sevk edildi. Bu isimlere de 5-10 maç arası ceza yolda. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de PFDK'lık oldu. Derbide sarı kart cezalısı olan Mariano da talimatlara aykırı hareketten PFDK'lık oldu. Ancak Brezilyalı yıldıza herhangi bir ceza çıkması beklenmiyor.
SEVK KARARLARININ ZAMANI KASITLI
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, F.Bahçe maçı ile ilgili disiplin sevklerinin Schalke maçı öncesi açıklanmasına çok sert tepki verdi. Zamanlamanın kasıtlı olduğunu belirten Cengiz, "Neden maç öncesi futbolcularımızı sevk ediyorlar? bu sevk kararının ilan saati bana bilinçli geldi. Kınıyorum." diye konuştu.
SEVK KARARLARININ ZAMANI KASITLI
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, F.Bahçe maçı ile ilgili disiplin sevklerinin Schalke maçı öncesi açıklanmasına çok sert tepki verdi. Zamanlamanın kasıtlı olduğunu belirten Cengiz, "Neden maç öncesi futbolcularımızı sevk ediyorlar? bu sevk kararının ilan saati bana bilinçli geldi. Kınıyorum." diye konuştu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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