  • Spor
  • 07.11.2018 17:25
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 17:26

ve yeniden 'ya sevk edildi

Galatasaray'da teknik direktör ve başkan yeniden 'na sevk edildi.

Mustafa Cengiz ve Fatih Terim yeniden PFDKya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği'nce 07.11.2018 tarihinde 'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı'in 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ve 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu röportajındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu 'in 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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