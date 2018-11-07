  • Spor
  • 07.11.2018 17:50
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 18:16

'de   kadroya alınmadı

'de , idari kararla maçının kadrosunda yer almadı ve takımla idmana çıkmadı

Fenerbahçede yıldız isim kadroya alınmadı!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında , yarın temsilcisi ile mücadele edecek. Karşılaşmanın son çalışmasını Ülker Stadyumu'nda teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, ısınma hareketleri ile çalışmaya başladı. Düz koşu ile devam eden idmanın basına açık bölümü pas çalışması ile son buldu.

BENZIA ATTIĞI TWEET NEDENİYLE YOK !..
maçının ilk yarısında oyundan alındıktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Fenerbahçeli cu Benzia, Anderlecht maçının kadrosundan çıkarıldı.

Cezayirli futbolcunun ''Her zaman ben! Saçma bir karar. Futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar'' şeklindeki ifadeleri üzerine idari karar ile kadro dışı bırakıldığı ifade edildi..

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