TFF Hukuk Kurulu'nun bugün derbiyle ilgili Disiplin Kurulu'na yapılacak sevkleri açıklaması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü bugün, yaşanan olayların görüntülerini, TFF'nin hesabını etiketleyerek paylaştı.
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TFF Hukuk Kurulu'nun bugün derbiyle ilgili Disiplin Kurulu'na yapılacak sevkleri açıklaması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü bugün, yaşanan olayların görüntülerini, TFF'nin hesabını etiketleyerek paylaştı.
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