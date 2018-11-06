  • Spor
  • 06.11.2018 14:59
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 14:52

'den Galatasaray maçındaki olaylarla ilgili flaş paylaşım

, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Galatasaray maçı sonrası verilecek cezaların takipçisi olacağını duyurdu.

TFF Hukuk Kurulu'nun bugün derbiyle ilgili Disiplin Kurulu'na yapılacak sevkleri açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü bugün, yaşanan olayların görüntülerini, TFF'nin hesabını etiketleyerek paylaştı.

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