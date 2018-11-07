Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde İngiltere temsilcisi Manchester City, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i konuk ediyor. F grubunu lider bitirmek isteyen City, Shakhtar karşısında 3 puanı alıp rahat bir nefes almak istiyor. İşte F grubu puan durumu...

Peki, Manchester City - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Karşılaşma ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Manchester City - Shakhtar Donetsk maçı ile ilgili bilgiler...

MANCHESTER CİTY - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Kasım Çarşamba günü Etihad Stadı'nda oynanacak Manchester City - Shakhtar Donetsk maçı saat 23.00'da başlayacak. Manchester City - Shakhtar Donetsk maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Butko, Khotcholav, Rakitskiy, İsmail; Maycon, Stepanenko; Marlos, Patrick, Sergiy Bolbat (Taison); Moraes.

Manchester City: Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Mendy; David Silva, Fernandinho, De Bruyne; Sane, Mahrez, Jesus.