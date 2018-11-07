  • Spor
  • 07.11.2018 10:22
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 10:22

- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar ligi F grubu 4. maçında M.City evinde 'i ağırlıyor. Deplasmanda 3-0'lık net bir skorla kazanan City, evinde oynadığı maçtan da galibiyetle ayrılıp gruptan lider çıkmak istiyor. Peki, - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda yayınlanacak? Manchester City - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

M.City evinde galibiyet arıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde temsilcisi , ekibi 'i konuk ediyor. F grubunu lider bitirmek isteyen City, Shakhtar karşısında 3 puanı alıp rahat bir nefes almak istiyor. İşte F grubu puan durumu...

Peki, Manchester City - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Karşılaşma ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Manchester City - Shakhtar Donetsk maçı ile ilgili bilgiler...

MANCHESTER CİTY - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Kasım Çarşamba günü Etihad Stadı'nda oynanacak Manchester City - Shakhtar Donetsk maçı saat 23.00'da başlayacak. Manchester City - Shakhtar Donetsk maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Butko, Khotcholav, Rakitskiy, İsmail; Maycon, Stepanenko; Marlos, Patrick, Sergiy Bolbat (Taison); Moraes.

Manchester City: Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Mendy; David Silva, Fernandinho, De Bruyne; Sane, Mahrez, Jesus.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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