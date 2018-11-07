UEFA Avrupa Ligi I grubu 4. maçında Genk ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın favori olduğu grupta bir anda 4. lüğe düşmesi tüm planları bozdu. 3 maçta yalnızca 1 galibiyet alan Beşiktaş 3 puanla 4. sıradayer alıyor. Genk ise 4-2'lik Beşiktaş galibiyeti ile liderlik koltuğuna oturdu.

İŞTE I GRUBU PUAN DURUMU...

GENK - BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ ŞOK SAKATLIK

Beşikaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda genk ile karşılaşacak. Siyah beyazlı ekipte karşılaşma öncesi Gökhan Gönül şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle Genk karşısında forma giyemiyecek.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, arka adelesindeki zorlama nedeniyle son antrenmanda yer almadı.

GENK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA. HANGİ KANALDA?

8 Kasım Perşembe günü Luminus Arena'da oynanacak ve saat 20:55'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş; Karius - Necip - Pepe - Vida - Caner - Medel - Tolgay - Quaresma - Ljajic - Babel ve Mustafa Pektemek