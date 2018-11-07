  • Spor
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 01:44
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Cenk’ten vazgeçmiyor

’ın Cenk’i 2. yarı kadroda düşünmemesi ’ı yeniden harekete geçirdi

Kartal Cenk’ten vazgeçmiyor
'ın aşkı bitmiyor... Vagner Love, Larin ve 'ten yeterli performansı elde edemeyen , eski golcüsünü devre arasında kiralamaya kararlı. 'un devre arasında Gabriel Barbosa'yı transfer etmek istediği bu nedenle Cenk Tosun'un gönderilmesine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Başkanı 'ın da Cenk Tosun için bizzat devrede olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Cenk'in de eski kulübü Beşiktaş'a gelmeyi çok istemesi bu transferde Siyah-Beyazlı yönetimin en büyük artısı olarak gösteriliyor. Yönetimin Cenk Tosun dışında başka alternatiflerinin olduğu öne sürüldü.
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