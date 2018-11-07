  • Spor
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 02:48
  • Gazete

'ın taraftara yaptığı hareketin faturası 500 bin TL

’a Bursa maçında oyundan alınırken kulübeye ve taraftara yaptığı hareketler pahalıya patladı. Yönetim golcü futbolcuya 500 bin TL para cezası verdi...



Trabzonspor Yönetimi'nden Burak Yılmaz'a tarihi ceza... Bursaspor ile oynanan karşılaşmada oyundan alınmasına tepki göstererek yedek kulübesine ve taraftara yönelik olarak el-kol hareketi yapan Burak Yılmaz'a Bordo-Mavili kulüp tarihinin en ağır cezalarından biri olarak 500 bin TL para cezası verildi.
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