Trabzonspor Yönetimi'nden Burak Yılmaz'a tarihi ceza... Bursaspor ile oynanan karşılaşmada oyundan alınmasına tepki göstererek yedek kulübesine ve taraftara yönelik olarak el-kol hareketi yapan Burak Yılmaz'a Bordo-Mavili kulüp tarihinin en ağır cezalarından biri olarak 500 bin TL para cezası verildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.