Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarının yeni bir boyut kazandığı öğrenildi. Cocu ile yolların ayrılmasının ardından ilk etapta yine bir yabancı hoca düşünen yönetim bu fikrinde ısrarcı olmadı. Fenerbahçe sezon bitiminde Abdullah Avcı'yı takımın başında getirmeyi planlıyor.
SABIRLA BEKLENECEK...
Comolli ile bir araya gelen Başkan Ali Koç ve kurmayları ilk etapta sezonu Koeman veya geçici başka bir hoca ile tamamlamayı kararlaştırdı. Sezonun bitmesiyle ise hemen harekete geçilecek.
İSTEDİĞİ TRANSFERİ YAPABİLECEK
Süper Lig'de sezonun bitimiyle birlikte Medipol Başakşehir'in başarılı hocası Abdullah Avcı'ya çok cazip bir teklif yapılacağı kendisine istediği transferlerin yapılacağı sözünün de verileceği ifade edildi.
TEKLİF DAHA ERKEN DE OLABİLİR
Eğer Medipol Başakşehir yönetiminden izin alınırsa bu görüşmenin daha erken de olabileceği belirtiliyor. Ancak Başakşehir'in şampiyonluk yarışı içinde olması bu durumu biraz engelliyor.
SABIRLA BEKLENECEK...
Comolli ile bir araya gelen Başkan Ali Koç ve kurmayları ilk etapta sezonu Koeman veya geçici başka bir hoca ile tamamlamayı kararlaştırdı. Sezonun bitmesiyle ise hemen harekete geçilecek.
İSTEDİĞİ TRANSFERİ YAPABİLECEK
Süper Lig'de sezonun bitimiyle birlikte Medipol Başakşehir'in başarılı hocası Abdullah Avcı'ya çok cazip bir teklif yapılacağı kendisine istediği transferlerin yapılacağı sözünün de verileceği ifade edildi.
TEKLİF DAHA ERKEN DE OLABİLİR
Eğer Medipol Başakşehir yönetiminden izin alınırsa bu görüşmenin daha erken de olabileceği belirtiliyor. Ancak Başakşehir'in şampiyonluk yarışı içinde olması bu durumu biraz engelliyor.
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