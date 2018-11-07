  • Spor
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 01:38
  • Gazete

karşısında harakiri yaptı

4’de Muslera’nın ikramını Burgstaller geri çevirmedi. 57’de bu kez Ömer hata yaptı, Uth farkı ikiye çıkardı. bu yenilgiyle gruptan çıkma şansını ateşe attı...

Gurbette harakiri
Aslan'ın yüzü gülmüyor... Fenerbahçe derbisinden ağır yaralı çıkan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'ye deplasmanda 2-0 yenildi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Sarı- Kırmızılılar gruptan çıkma yolunda büyük bir darbe yedi... 4. dakikada Muslera yanlış bir çıkış yaptı. Hatayı affetmeyen Burgstaller, Schalke'yi öne geçiren golü attı: 1-0.

ONYEKURU DOKUNAMADI
17. dakikada Belhanda'nın ara pasında Onyekuru kalecinden önce dokunamayında mutlak fırsat kaçtı. 28. dakikada Belhanda'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Rodrigues ceza sahasına girer girmez şutunu attı ama top yandan auta gitti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Schalke karşısında harakiri yaptı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar