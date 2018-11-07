Aslan'ın yüzü gülmüyor... Fenerbahçe derbisinden ağır yaralı çıkan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'ye deplasmanda 2-0 yenildi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Sarı- Kırmızılılar gruptan çıkma yolunda büyük bir darbe yedi... 4. dakikada Muslera yanlış bir çıkış yaptı. Hatayı affetmeyen Burgstaller, Schalke'yi öne geçiren golü attı: 1-0.



ONYEKURU DOKUNAMADI

17. dakikada Belhanda'nın ara pasında Onyekuru kalecinden önce dokunamayında mutlak fırsat kaçtı. 28. dakikada Belhanda'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Rodrigues ceza sahasına girer girmez şutunu attı ama top yandan auta gitti.

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