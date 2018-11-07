  • Spor
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 02:09
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: ’den ’ye destek mesajı da beklerdim

“Maç öncesi disiplin sevklerinin açıklanması hoş olmadı. ’den ’ye destek mesajı da beklerdim”

TFF’den Schalke’ye destek mesajı da beklerdim
Galatasaray Fatih Terim, maçı öncesi ()'na adeta ateş püskürdü... Fenerbahçe maçı ile ilgili disiplin sevklerinin Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke karşılaşmasına saatler kala açıklanmasına tepki veren Terim, "Zamanlama hatalı" dedi.

SCHALKE'YE BAŞARI DA DİLESELERDİ
TFF'nin tutumun yanlış olduğunu belirten deneyimli hoca, "TFF'den bunun üzerine Schalke'ye destek mesajı da beklerdim" diye konuştu.

KANUN DEĞİL...
Sevklerin salı günü açıklandığının bilindiğini de söyleyen Terim, "Allah'ın kanunu değil ki değişmesin yarın (bugün) da açıklayabilirsin" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY KENETLENDİ
PFDK sevkleri sonrası G.Saray Teknik Direktörü , camianın tek yürek olması için sosyal medya üzerinden "KenetlenbaşkaGalatasarayyok" etiketi ile bir paylaşım yaptı. Terim'in paylaşımı sonrası Sneijder, Melo, Bruma, Podolski gibi birçok eski futbolcu da bu kampanyaya destek verdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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