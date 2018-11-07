Başkan Erdoğan: Sen üzülme Osman

Başkan Erdoğan, Dünya İkincisi olan Ampute Futbol Milli Takımımızı, AK Parti Grup toplantısında tebrik etti. Erdoğan, "Türk halkı bize hakkını helal etsin" diyen Kaptan Osman için ise "Sen üzülme Osman" dedi.
Dün yurda dönen Ampute Milli Takımı, havaalanında coşku ile karşılandı.
Dün yurda dönen Ampute Milli Takımı, havaalanında coşku ile karşılandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.