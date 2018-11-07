  • Spor
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 01:39
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Başkan Erdoğan: Sen üzülme Osman

Başkan Erdoğan, Dünya İkincisi Ampute Milli Futbol Takımımızı tebrik etti...

Sen üzülme Osman
Başkan Erdoğan, Dünya İkincisi olan Ampute Futbol , AK Parti Grup toplantısında tebrik etti. Erdoğan, "Türk halkı bize hakkını helal etsin" diyen Kaptan Osman için ise "Sen üzülme Osman" dedi.




Dün yurda dönen Ampute Milli Takımı, havaalanında coşku ile karşılandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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