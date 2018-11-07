Eski hakem Deniz Çoban: VAR olmasaydı Fener sonuncuydu

tarihinin en kötü dönemini geçireniçin beterin de beteri bir durum ortaya çıkabilirdi! Bu sezon Süper Lig'de yürürlüğe girensisteminindaha kötü bir durumdan kurtardığı ortaya çıktı.Eski hakem'ın yaptığı araştırma neticesindesisteminin devreye girmesiyle hakemlerin değişen kararları puan durumuna etkisi hesap edildi. Hesaplama sonucunda eğer eski sistem olsaydapuan daha az alacağı ortaya çıktı. Bu durumdatakımlıson sırada yer alacaktı.sisteminde en çok puan kaybına uğrayan takım iseoldu.ekibinincelemesi sonucu değişen hakem kararları sonrasındapuan daha az topladığı ortaya çıktı.birçok golüincelemesi sonrası iptal edilmişti.