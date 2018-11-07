  • Spor
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 01:41
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Eski hakem Deniz Çoban: VAR olmasaydı Fener sonuncuydu

Eski hakem Deniz Çoban, VAR sisteminin kullanılmaması halinde louşacak puan durumunu açıkladı. F.Bahçe, VAR’sız ligde 7 puanla son saırda yer aldı

VAR olmasaydı Fener sonuncuydu
SÜPER Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe için beterin de beteri bir durum ortaya çıkabilirdi! Bu sezon Süper Lig'de yürürlüğe giren VAR sisteminin Fenerbahçe'yi daha kötü bir durumdan kurtardığı ortaya çıktı.



İYİ Kİ DE 'VAR'SIN...
Eski hakem Deniz Çoban'ın yaptığı araştırma neticesinde VAR sisteminin devreye girmesiyle hakemlerin değişen kararları puan durumuna etkisi hesap edildi. Hesaplama sonucunda eğer eski sistem olsayda F.Bahçe'nin 3 puan daha az alacağı ortaya çıktı. Bu durumda Fenerbahçe 18 takımlı Süper Lig'de son sırada yer alacaktı. VAR sisteminde en çok puan kaybına uğrayan takım ise Bursaspor oldu. Yeşil-Beyazlı ekibin VAR incelemesi sonucu değişen hakem kararları sonrasında 5 puan daha az topladığı ortaya çıktı. Bursaspor'un birçok golü VAR incelemesi sonrası iptal edilmişti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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