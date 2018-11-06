Ampute Milli Takımımız, Dünya Kupası'nda 2. oldu... Turkcell sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı finalde karşılaştığı Angola'ya normal süresi ve uzatması 0-0 biten maçta penaltılarla 5-4 yenilerek ikincilik basamağında kaldı. Meksika'nın San Juan de Los Lagos kentinde gerçekleştirilen organizasyonda takımımız üstün bir futbol sergilemesine rağmen gol atmayı başaramadı.
Türkiye'de Barış Telli, Muhammet Yeğen, Fatih Şentürk ve Rahmi Özcan penaltı atışlarını gole çevirdi. Ay- Yıldızlı ekipte kaptan Osman Çakmak penaltıyı kaçırdı. Angolalı futbolcular penaltıda hata yapmayınca takımımız 5-4 mağlup olarak kupayı ikincilikle tamamladı.
5 KASIM'DA HEM AYAĞIMI KAYBETTİM HEM DE PENALTI KAÇIRDIM
Penaltı kaçırarak Ampute Milli Takımı'nın 2. olmasına neden olan kaptan Osman Çakmak helallik istedi. Osman, "5 Kasım'da mayına basıp ayağımı kaybetmiştim. Aynı tarihte bu kez penaltı kaçırdım. Demek ki 5 Kasım bana yaramıyor" ifadesini kullandı.
Türkiye'de Barış Telli, Muhammet Yeğen, Fatih Şentürk ve Rahmi Özcan penaltı atışlarını gole çevirdi. Ay- Yıldızlı ekipte kaptan Osman Çakmak penaltıyı kaçırdı. Angolalı futbolcular penaltıda hata yapmayınca takımımız 5-4 mağlup olarak kupayı ikincilikle tamamladı.
5 KASIM'DA HEM AYAĞIMI KAYBETTİM HEM DE PENALTI KAÇIRDIM
Penaltı kaçırarak Ampute Milli Takımı'nın 2. olmasına neden olan kaptan Osman Çakmak helallik istedi. Osman, "5 Kasım'da mayına basıp ayağımı kaybetmiştim. Aynı tarihte bu kez penaltı kaçırdım. Demek ki 5 Kasım bana yaramıyor" ifadesini kullandı.
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