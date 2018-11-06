Trabzonspor'da golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedildiği iddiası bomba etkisi yarattı. Trabzonspor'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken tecrübeli oyuncunun menajeri iddialara cevap verdi.



Necdet Ergezen: Tümüyle gerçek dışı ve yalan

Golcü futbolcunun temsilcisi Necdet Ergezen, oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ergezen fesih iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi; "İddialar gerçeği yansıtmıyor. Burak Yılmaz ne kadro dışı kaldı, ne de sözleşmesi feshedildi. Söyleyeceğim tek şey; iddiaların tümüyle gerçek dışı ve yalan olduğudur."



Trabzonspor'un evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta oyundan alındığı an taraftarların protestosuna maruz kalan golcü oyuncu, oyundan çıkarken taraftarlara tepki göstererek soyunma odasına gitmişti.



Bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncunun 5 golü bulunuyor.

PARA CEZASI KESİLDİ

Burak Yılmaz'a Trabzonspor yönetimi tarafından Bursaspor maçındaki davranışları nedeniyle 500 bin liralık bir para cezası kesildi.