  • Spor
  • 06.11.2018 14:52
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 15:17

'da depremi

Son dönemde formu gittikçe düşen ve takım içerisinde problem yaşayan 'a yönetimi tarafından 500 bin liralık bir para cezası kesildi.

Trabzonsporda Burak Yılmaz depremi

'da golcü oyuncu 'ın alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedildiği iddiası bomba etkisi yarattı. Trabzonspor'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken tecrübeli oyuncunun menajeri iddialara cevap verdi.

Necdet Ergezen: Tümüyle gerçek dışı ve yalan
Golcü futbolcunun temsilcisi Necdet Ergezen, oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ergezen fesih iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi; "İddialar gerçeği yansıtmıyor. Burak Yılmaz ne kadro dışı kaldı, ne de sözleşmesi feshedildi. Söyleyeceğim tek şey; iddiaların tümüyle gerçek dışı ve yalan olduğudur."

Trabzonspor'un evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta oyundan alındığı an taraftarların protestosuna maruz kalan golcü oyuncu, oyundan çıkarken taraftarlara tepki göstererek soyunma odasına gitmişti.

Bu sezon 'de 7 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncunun 5 golü bulunuyor.

PARA CEZASI KESİLDİ
Burak Yılmaz'a Trabzonspor yönetimi tarafından Bursaspor maçındaki davranışları nedeniyle 500 bin liralık bir para cezası kesildi.

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