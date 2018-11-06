Bu sezon Şampiyonlar Ligin'de fırtına gibi esen Borussia Dortmund 3 maçtan gol yemeden ayrıldı. A grubu 4. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Almanya'daki ilk maçı 4-0 kaybeden Atletico Madrid evinde 3 puan almak istiyor. Borussia Dortmund'un 9 puanla lider olduğu grupta Atletic Madrid 6, Monaco ve Club Brugge ise 1'er puanda bulunuyor. Avrupa arenasında Dortmund ile oynadığı beş maçın sadece birini kazanan Atletico Madrid, evinde oynadığı bu maçta kötü talihini kırmak istiyor.

Peki, Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Karşılaşma ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı ile ilgili bilgiler...

ATLETICO MADRID - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

6 Kasım Salı günü Wanda Metropolitano'da oynanacak Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı saat 23.00'da başlayacak. Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - BORUSSIA DORTMUND MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANAL VAR MI?

Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçını Azerbaycan kanalı İdman TV de canlı olarak yayınlayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER​

Atletico Madrid: Oblak - Juanfran, Savic, Hernandez, Filipe Luis – Koke, Thomas, Saul, Lemar - Martins, Griezmann

Dortmund: Bürki – Hakimi, Akanji, Zagadou, Guerreiro – Witsel, Delaney – Sancho, Reus, Bruun Larsen – Alcacer

EKSİKLER ''BÜYÜK''

A.MADRİD'İN EKSİKLERİ

Diego Costa

Diego Godin

Jose Gimenez​

DORTMUND'UN EKSİKLERİ

Mario Götze

Marcel Schmelzer

Lukasz Piszczek

Abdou Diallo