Bu sezon Şampiyonlar Ligin'de fırtına gibi esen Borussia Dortmund 3 maçtan gol yemeden ayrıldı. A grubu 4. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Almanya'daki ilk maçı 4-0 kaybeden Atletico Madrid evinde 3 puan almak istiyor. Borussia Dortmund'un 9 puanla lider olduğu grupta Atletic Madrid 6, Monaco ve Club Brugge ise 1'er puanda bulunuyor. Avrupa arenasında Dortmund ile oynadığı beş maçın sadece birini kazanan Atletico Madrid, evinde oynadığı bu maçta kötü talihini kırmak istiyor.
Peki, Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Karşılaşma ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı ile ilgili bilgiler...
ATLETICO MADRID - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?
6 Kasım Salı günü Wanda Metropolitano'da oynanacak Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı saat 23.00'da başlayacak. Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ATLETICO MADRID - BORUSSIA DORTMUND MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANAL VAR MI?
Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçını Azerbaycan kanalı İdman TV de canlı olarak yayınlayacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak - Juanfran, Savic, Hernandez, Filipe Luis – Koke, Thomas, Saul, Lemar - Martins, Griezmann
Dortmund: Bürki – Hakimi, Akanji, Zagadou, Guerreiro – Witsel, Delaney – Sancho, Reus, Bruun Larsen – Alcacer
EKSİKLER ''BÜYÜK''
A.MADRİD'İN EKSİKLERİ
Diego Costa
Diego Godin
Jose Gimenez
DORTMUND'UN EKSİKLERİ
Marcel Schmelzer
Lukasz Piszczek
Abdou Diallo
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