  • Spor
  • 06.11.2018 15:07
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 15:07

maçı hangi kanalda, saat kaçta? ı şifresiz mi?

i A grubu 4. maçında evinde 'u ağırlıyor. Borussia Dortmund'un evinde adeta hezimete uğrattığı 4-0 lık Atletico galibiyeti grupta liderlik koltuğuna oturmasını sağladı. Bu zamana kadar altı resmi maçta karşılaşan ve Borussia dortmund'un üç, Atletico Madrid'in bir maç kazandığı karşılaşmalarda bir maçta berabere sonuçlandı.Peki, Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak? Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte dev karşılaşmanın detayları...

Dortmund zorlu Atletico deplasmanına çıkıyor

Bu sezon in'de fırtına gibi esen 3 maçtan gol yemeden ayrıldı. A grubu 4. hafta mücadelesinde temsilcisi , Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk ediyor. 'daki ilk maçı 4-0 kaybeden Atletico Madrid evinde 3 puan almak istiyor. Borussia Dortmund'un 9 puanla lider olduğu grupta Atletic Madrid 6, Monaco ve Club Brugge ise 1'er puanda bulunuyor. Avrupa arenasında Dortmund ile oynadığı beş maçın sadece birini kazanan Atletico Madrid, evinde oynadığı bu maçta kötü talihini kırmak istiyor.

Peki, Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Karşılaşma ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı ile ilgili bilgiler...

ATLETICO MADRID - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

6 Kasım Salı günü Wanda Metropolitano'da oynanacak Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı saat 23.00'da başlayacak. Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - BORUSSIA DORTMUND MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANAL VAR MI?

Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçını Azerbaycan kanalı İdman TV de canlı olarak yayınlayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER​

Atletico Madrid: Oblak - Juanfran, Savic, Hernandez, – Koke, Thomas, Saul, Lemar - Martins, Griezmann

Dortmund: Bürki – Hakimi, Akanji, Zagadou, Guerreiro – Witsel, Delaney – Sancho, Reus, Bruun Larsen – Alcacer

EKSİKLER ''BÜYÜK''

A.MADRİD'İN EKSİKLERİ

Diego Costa

Diego Godin

Jose Gimenez​

DORTMUND'UN EKSİKLERİ

Marcel Schmelzer

Lukasz Piszczek

Abdou Diallo

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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