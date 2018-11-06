Schalke - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında yavaş yavaş sona gelinirken Galatasaray zorlu viraja giriyor. İlk karşılaşmada Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçerken, ikinci maçında Porto'ya 1-0 yenilen Galatasaray üçüncü maçında Schalke 04 ile evinde berabere kaldı. Galatasaray topladığı 4 puanla grupta 3. sıradayken; Schalke 5 puanıyla 2. sırada yer alıyor. Peki, Schalke - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Karşılaşma ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Schalke - Galatasaray maçı ile ilgili bilgiler...