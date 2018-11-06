  • Spor
  • 06.11.2018 13:04
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 14:24

maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ? Şampiyonlar Ligi

, Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Veltins Arena'da 04'ün konuğı olacak. Şampiyonlar Ligi'nde en fazla boy gösteren Türk kulübü olan Galatasaray, Schalke maçı ile 108. karşılaşmasına çıkacak. Bu zamana kadar üç resmi maçta karşılaşan Galatasaray ile Schalke arasında bugün oynanacak maçın detayları merak ediliyor. Peki, Schalke - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma şifreli mi, şifresiz mi olacak? Schalke - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte dev karşılaşmanın detayları...

Schalke - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında yavaş yavaş sona gelinirken Galatasaray zorlu viraja giriyor. İlk karşılaşmada Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçerken, ikinci maçında Porto'ya 1-0 yenilen Galatasaray üçüncü maçında Schalke 04 ile evinde berabere kaldı. Galatasaray topladığı 4 puanla grupta 3. sıradayken; Schalke 5 puanıyla 2. sırada yer alıyor. Peki, Schalke - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Karşılaşma ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Schalke - Galatasaray maçı ile ilgili bilgiler...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSchalke Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS Schalke maçı saat kaçta? Şampiyonlar Ligi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar