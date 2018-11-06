Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi sona erdi.
Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı. Ligde son 4 maçını da kaybeden Güney ekibi 12 puanla 13. sırada yer alıyor.
AYNI GÜN İKİNCİ AYRILIK
Spor Toto Süper Lig'in sezon başında Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktör olarak 1 yıllık sözleşme imzaladığı Tamer Tuna, bugün görevinden istifa etmişti.
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