  • Spor
  • 06.11.2018 15:55
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 16:20

Son dakika: ile yollarını ayırdı

SON DAKİKA: , ile yollarını ayırdı.

Süper Ligde bir ayrılık daha!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi sona erdi.

Aytemiz , teknik direktör ile yollarını ayırdı. Ligde son 4 maçını da kaybeden Güney ekibi 12 puanla 13. sırada yer alıyor.

AYNI GÜN İKİNCİ AYRILIK

Spor Toto Süper Lig'in sezon başında Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktör olarak 1 yıllık sözleşme imzaladığı Tamer Tuna, bugün görevinden istifa etmişti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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