  • Spor
  • 06.11.2018 12:34
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 12:39

Sivasspor'da istifa etti

Teknik Direktörü görevinden istifa etti.

Süper Ligde flaş ayrılık

'in sezon başında 'un Teknik Direktör olarak 1 yıllık sözleşme imzaladığı , görevinden istifa etti.

Lige bu sezon kötü başlayan Demir Grup Sivasspor ligin 11'inci hafta karşılaşmasında kırmızı-beyazlı ekibin dün akşam kendi sahasında oynadığı Atiker Konyaspor'la berabere kalmasıyla birlikte Tuna'nın bugün yönetim ile görüşerek görevinden ayrıldığı öğrenildi.

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