Spor Toto Süper Lig'in sezon başında Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktör olarak 1 yıllık sözleşme imzaladığı Tamer Tuna, görevinden istifa etti.



Lige bu sezon kötü başlayan Demir Grup Sivasspor ligin 11'inci hafta karşılaşmasında kırmızı-beyazlı ekibin dün akşam kendi sahasında oynadığı Atiker Konyaspor'la berabere kalmasıyla birlikte Tuna'nın bugün yönetim ile görüşerek görevinden ayrıldığı öğrenildi.