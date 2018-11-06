  • Spor
  • 06.11.2018 16:34
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 16:34

Sevkler açıklandı açıklamayı yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü , 'nin verdiği disiplin sevki kararlarını ardından bir açıklama yayınladı

Sevkler açıklandı Fatih Terim açıklamayı yaptı
Galatasaray Teknik Direktörü , 'nin verdiği disiplin sevki kararlarını ardından bir açıklama yayınladı.

İşte Terim'in o açıklaması;

"Her kim ki yaşananlardan fayda sağlıyor ve içinde bulunduğu durumdan çıkmak için hedef şaşırtarak gündem yönetmeye çalışıyorsa, her kim ki Galatasaray ile Fatih Terim adı yan yanan gelince rahatsız oluyorsa, her kim ki kalemiyle sarı kırmızı renklere adanmış hayatları yok sayıyorsa, karşısında yüreği, duası, emeği, sözü, alın teri ile kenetlenince müzesi dolan 30 milyon Galatasaraylı olduğunu unutmamalı."



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