  • Spor
  • 06.11.2018 16:05
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 16:08

maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Tottenham PSV maçı saat kaçta? Şampiyonlar Ligi

, Şampiyonlar Ligi B grubu 4. maçında Wembley Arena' da ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligin'e istediği gibi başlayamayan iki ekip birer puanla son sırada yer alıyor. Tottenham ilk maçında İnter'e 2-1, ikinci maçında 'ya 4-2 yenildi. PSV'de Tottenham'la aynı kaderi paylaşarak Barcelona'ya 4-0, İnter'e ise 2-1 yenildi. İki takım birbiriyle yenişemedi ve 1'er puan da kaldılar. Peki, Tottenham - PSV maçı hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma şifreli mi, şifresiz mi olacak? Tottenham - PSV maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Tottenham Şampiyonlar Ligine tamam mı? devam mı? maçına çıkıyor...

Şampiyonlar Ligi'nde B grubu 4. maçında temsilcisi , ekibi 'yi ağırlıyor. İki ekipde Şampiyonlar Ligin'e isteği gibi başlayamadı ve galibiyet arıyor. İşte B grubu puan durumu...

Tottenham, Hollanda'da geriden geldiği maçta öne geçmesine rağmen kaleci Hugo Lloris'in atılmasının ardından mücadeleden beraberlikle ayrılarak büyük bir şok yaşadı. 'nın tekrar İnter'i devirmesini bekleyen Tottenham mutlak galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyor.

TOTTENHAM - PSV MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA ? ŞİFRESİZ YAYIN VAR MI ?

6 Kasım Salı günü Wembley Stadı'nda oynanacak Tottenham - PSV maçı saat 23.00'da başlayacak. Tottenham - PSV maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER​

Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Sissoko, Winks; Alli, Eriksen, Lamela; Kane

PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Rosario, Pereiro, Hendrix; Lozano, De Jong, Bergwijn

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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