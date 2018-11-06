Şampiyonlar Ligi'nde B grubu 4. maçında İngiltere temsilcisi Tottenham, Hollanda ekibi PSV'yi ağırlıyor. İki ekipde Şampiyonlar Ligin'e isteği gibi başlayamadı ve galibiyet arıyor. İşte B grubu puan durumu...
Tottenham, Hollanda'da geriden geldiği maçta öne geçmesine rağmen kaleci Hugo Lloris'in atılmasının ardından mücadeleden beraberlikle ayrılarak büyük bir şok yaşadı. Barcelona'nın tekrar İnter'i devirmesini bekleyen Tottenham mutlak galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyor.
TOTTENHAM - PSV MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA ? ŞİFRESİZ YAYIN VAR MI ?
6 Kasım Salı günü Wembley Stadı'nda oynanacak Tottenham - PSV maçı saat 23.00'da başlayacak. Tottenham - PSV maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Sissoko, Winks; Alli, Eriksen, Lamela; Kane
PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Rosario, Pereiro, Hendrix; Lozano, De Jong, Bergwijn
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