  • Spor
  • 06.11.2018 16:44
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 17:01

maçı hangi kanalda, saat kaçta? Napoli PSG maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi C grubu 4. maçında evinde 'yi ağırlıyor. İki takım 'daki maçta PSG'nin da gelen golü ile 2-2'lik eşitliği yakalamasıyla birer puana razı oldular. Bu zamana kadar 3 resmi maçta karşılaşan iki takım PSG'nin 1 galibiyet alıp diğer 2 maçın beraberliğiyle sonuçlandı. Peki, Napoli - PSG maçı hangi kanalda yayınlanacak? Napoli - PSG maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte dev karşılaşmanın detayları...

Napoli PSG arasında 2. kez kozlar paylaşılıyor...

Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında , evinde Fransız devi 'i konuk edecek. İlk maçta golü ile yıkılan Napoli ikinci maçta işini şansa bırak istemiyor. 3 maçtır yenilmeyen Napoli 4. maçında da galibiyet alıp emin adımlarla gruptan çıkmayı planlıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

NAPOLİ - PSG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

6 Kasım Salı günü San Paolo Stadı'nda oynanacak Napoli - maçı saat 23.00'da başlayacak. Napoli - PSG maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER...

Napoli: Ospina; Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Mertens, Insigne

PSG: Areola; Meunier, , Marquinhos, Juan Bernat; Verratti, Rabiot; Mbappe, , ; Cavani

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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