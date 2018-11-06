UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Napoli, evinde Fransız devi Paris Saint Germain'i konuk edecek. İlk maçta son dakika golü ile yıkılan Napoli ikinci maçta işini şansa bırak istemiyor. 3 maçtır yenilmeyen Napoli 4. maçında da galibiyet alıp emin adımlarla gruptan çıkmayı planlıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

NAPOLİ - PSG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

6 Kasım Salı günü San Paolo Stadı'nda oynanacak Napoli - PSG maçı saat 23.00'da başlayacak. Napoli - PSG maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER...

Napoli: Ospina; Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Mertens, Insigne

PSG: Areola; Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Juan Bernat; Verratti, Rabiot; Mbappe, Neymar, Di Maria; Cavani