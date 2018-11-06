Bu sezon Şampiyonlar ligin'de rakip tanımayan Porto, evinde Moskova ekibini devirip gruptan lider çıkmayı garantilemek istiyor. D grubu 4. hafta mücadelesinde Portekiz temsilcisi Porto, Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor. Galatasaray'ın deplasmanda Schalke 04 ile karşılaşacağı haftada Porto ile Lokomotiv Moskova 3 puan mücadelesi verecek. 7 puanla grupta lider durumda bulunan Porto rakibini yenerek hem liderliğini devam ettirmek hem de gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Fernandes'li Lokomotiv Moskova ise bu sezon Şampiyonlar Ligine çok kötü başladı. Rus ekibi Galatasaray, Schalke ve ilk Porto maçını kaybetmişti. Lokomotiv Moskova, Porto deplasmanında sürpriz peşinde olacak..

İŞTE D GRUBU PUAN DURUMU

PORTO - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Kasım Salı günü Dragao Stadı'nda oynanacak Porto - Lokomotiv Moskova maçı saat 23.00'da başlayacak. Porto - Lokomotiv Moskova maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PORTO ''GOLCÜSÜZ''

Porto'da Lokomotiv maçı öncesi Vincent Aboubakar dışında eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Konuk ekip Lokomotiv Moskova'da ise Aleksandr Kolomeytsev'un sakatlığı devam ediyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Porto: Casillas, Telles, Militao, Felipe, Maxi Pereira, Torres, Danilo Pereira, Brahimi, Hector Herrera, Otavio, Marega

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Idowu, Höwedes, Corluka, Ignatjev, Krychowiak, Barinov, Anton Miranchuk, Manuel Fernandes, Aleksey Miranchuk, Smolov