  • Spor
  • 06.11.2018 17:18
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 17:18

Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta? Porto Lokomotiv Moskova maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi D grubu 4. maçında Porto evinde 'yı ağırlıyor. Portonun D grubunda 7 puanla lider bulunması ve Lokomotiv Moskova'nın 0 puanda kalması Porto ekibini rahatlatıyor. Peki, Porto - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda yayınlanacak? Porto - Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Porto evinde rahat

Bu sezon Şampiyonlar ligin'de rakip tanımayan Porto, evinde Moskova ekibini devirip gruptan lider çıkmayı garantilemek istiyor. D grubu 4. hafta mücadelesinde Portekiz temsilcisi Porto, ekibi 'yı konuk ediyor. 'ın deplasmanda 04 ile karşılaşacağı haftada Porto ile Lokomotiv Moskova 3 puan mücadelesi verecek. 7 puanla grupta lider durumda bulunan Porto rakibini yenerek hem liderliğini devam ettirmek hem de gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Fernandes'li Lokomotiv Moskova ise bu sezon Şampiyonlar Ligine çok kötü başladı. Rus ekibi Galatasaray, Schalke ve ilk Porto maçını kaybetmişti. Lokomotiv Moskova, Porto deplasmanında sürpriz peşinde olacak..

İŞTE D GRUBU PUAN DURUMU

PORTO - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Kasım Salı günü Dragao Stadı'nda oynanacak Porto - Lokomotiv Moskova maçı saat 23.00'da başlayacak. Porto - Lokomotiv Moskova maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PORTO ''GOLCÜSÜZ''

Porto'da Lokomotiv maçı öncesi Vincent Aboubakar dışında eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Konuk ekip Lokomotiv Moskova'da ise Aleksandr Kolomeytsev'un sakatlığı devam ediyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Porto: Casillas, Telles, Militao, Felipe, , Torres, Danilo Pereira, Brahimi, Hector Herrera, Otavio, Marega

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Idowu, Höwedes, Corluka, Ignatjev, Krychowiak, Barinov, Anton Miranchuk, , Aleksey Miranchuk, Smolov

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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