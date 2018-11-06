Bein Sport Haber yayın akışı 6 Kasım! Bein Sports frekans bilgileri

BeIN Spors Haber yayın akışında bugün neler var? 6 Kasım Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları öncesi, maçların hangi kanalda yayınlanacağını merak eden futbolseverler beIN Sports Haber yayın akışı bilgilerini merak ediyor. Yakın tarihte yayın hayatına başlayan BeIN Sports Haber kanalı şifresiz olarak yayınlanmaktadır. Peki, beIN Sports Haber yayın akışında bugün neler var? İşte 6 Kasım beIN Sports Haber yayın akışı ve frakans bilgileri...
BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI (6 KASIM 2018)
00:00 beIN Manşet
01:00 Haftanın Gündemi
02:00 Fransa'dan Futbol
03:00 Şampiyonlar Ligi Özel
03:45 Serie A Haftanın Golleri
04:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
04:45 EFL Championship Haftanın Golleri
05:00 Haftanın Gündemi
06:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
06:45 Brezilya Serie A Haftanın Golleri
07:00 Yeni Gün
09:00 Fransa'dan Futbol
10:00 Haftanın Gündemi
11:00 beIN Manşet
12:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
12:45 Serie A Haftanın Golleri
13:00 Gün Ortası
14:00 STSL Maç Özetleri
14:30 ST 1.Lig Maç Özetleri
15:00 beIN Manşet
16:00 İspanya'dan Futbol
17:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
17:45 M.Başakşehir - Beşiktaş (Özet)
18:00 Ana Haber
19:00 İngiltere'den Futbol
20:00 beIN 1
BeIN Sports Haber yayın akışı saat 20.00'e kadar görülüyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı saat 23.00'de başlayacak. Yayın akışında bilgi yer almadığı için ner bir cevap veremiyoruz. Resmi olarak bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
BEİN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ
Yayın hayatına geçtiğimiz aylarda başlayan Bein Sports'un Haber kanalı, içerisinde birçok programı barındırıyor. Maç sonrası kritikler, Süper Lig ve Avrupa Futbolundan özetlerin yer aldığı kanalda, zaman zaman maç yayınları da ekrana geliyor. İşte, henüz uydusuna eklemeyenler için Bein Sports Haber frekans bilgileri;
Uydu: Türksat 4A - Frekans: 12379 - Symbol Oranı: 30000 - FEC: 3/3 - Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
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