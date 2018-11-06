Bein Sport Haber yayın akışı 6 Kasım! Bein Sports frekans bilgileri

BeIN Spors Haber yayın akışında bugün neler var? 6 Kasım Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları öncesi, maçların hangi kanalda yayınlanacağını merak eden futbolseverler beIN Sports Haber yayın akışı bilgilerini merak ediyor. Yakın tarihte yayın hayatına başlayan BeIN Sports Haber kanalı şifresiz olarak yayınlanmaktadır. Peki, beIN Sports Haber yayın akışında bugün neler var? İşte 6 Kasım beIN Sports Haber yayın akışı ve frakans bilgileri...

BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI (6 KASIM 2018)

00:00 beIN Manşet

01:00 Haftanın Gündemi

02:00 Fransa'dan Futbol

03:00 Şampiyonlar Ligi Özel

03:45 Serie A Haftanın Golleri

04:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

04:45 EFL Championship Haftanın Golleri

05:00 Haftanın Gündemi

06:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

06:45 Brezilya Serie A Haftanın Golleri

07:00 Yeni Gün

09:00 Fransa'dan Futbol

10:00 Haftanın Gündemi

11:00 beIN Manşet

12:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

12:45 Serie A Haftanın Golleri

13:00 Gün Ortası

14:00 STSL Maç Özetleri

14:30 ST 1.Lig Maç Özetleri

15:00 beIN Manşet

16:00 İspanya'dan Futbol

17:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

17:45 M.Başakşehir - Beşiktaş (Özet)

18:00 Ana Haber

19:00 İngiltere'den Futbol

20:00 beIN 1

BeIN Sports Haber yayın akışı saat 20.00'e kadar görülüyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı saat 23.00'de başlayacak. Yayın akışında bilgi yer almadığı için ner bir cevap veremiyoruz. Resmi olarak bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

BEİN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

Yayın hayatına geçtiğimiz aylarda başlayan Bein Sports'un Haber kanalı, içerisinde birçok programı barındırıyor. Maç sonrası kritikler, Süper Lig ve Avrupa Futbolundan özetlerin yer aldığı kanalda, zaman zaman maç yayınları da ekrana geliyor. İşte, henüz uydusuna eklemeyenler için Bein Sports Haber frekans bilgileri;

Uydu: Türksat 4A - Frekans: 12379 - Symbol Oranı: 30000 - FEC: 3/3 - Polarizasyon: Horizontol (Yatay)