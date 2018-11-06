  • Spor
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 01:46
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için Brugge devrede

kalan , ekibi Brugge ile anlaşma aşamasına geldi...

Nabil dirar için Brugge devrede
Fenerbahçe'de forma giyen Faslı kanat oyuncusu Nabil Dirar ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı... Ajansspor'un servis ettiği habere göre Sarı-Lacivertliler'de bırakılan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nabil Dirar'ın Belçika temsilcisi Club Brugge ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
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