Nabil dirar için Brugge devrede

Fenerbahçe'de forma giyen Faslı kanat oyuncusu Nabil Dirar ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı... Ajansspor'un servis ettiği habere göre Sarı-Lacivertliler'de kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nabil Dirar'ın Belçika temsilcisi Club Brugge ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
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