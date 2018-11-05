  • Spor
  • 05.11.2018 21:35
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 21:53

maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü ile futbolculardan , 04 maçı öncesi açıklamalarda bulundu.




Schalke 04'ün iyi bir takım olduğunu dile getiren Fatih Terim, çok genç ve iyi bir teknik teknik direktörleri olduğunun altını çizdi. İki takım arasındaki farkın Galatasaray'in derbi oynamak olduğunu dile getiren Terim, "4 ve 5 puandayız. Schalke kaybetmesi halinde iddiası devam eder. Biz kaybedersek ikincilik iddiamız zayıflar. Beraberlikte iş sonuna kadar devam eder. Kendi yerimizi beğenmiyoruz ama oynadığımız 3 maçta 1 gol yemişiz. Onlar ise 2 gol atmış ve 5 puan toplamış. Rusya'da son saniye atmış, burada Porto ile berabere kalmışlar. Biz Lokomotiv ve Porto maçlarını çok iyi oynadık. Schalke İstanbul'da bizden daha iyiydi. Bahane ortaya sürmeden oynayacağız, oynamalıyız. Yenilsek de oynayarak yenilmeliyiz" dedi...
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