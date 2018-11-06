  • Spor
  • 06.11.2018 22:30
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 22:30

'den sevk açıklaması

Galatasaray , Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanacak 04 maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, 'nun () Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili verdiği sevk kararları hakkında da konuştu.

Fatih Terimden TFFye taş!

Türkiye Futbol Federayonu, bugün Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili sevk kararını açıkladı. Buna göre sarı kırmızılı ekipten 12, Fenerbahçe'den ise 4 oyuncu PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray , bugün TSİ 23.00'te 04 ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçından önce konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Üçüncü, dördüncü maçlar neredeyse grubun sonunu işaret eden maçlardır. Bugün mağlubiyetin haricinde her iki sonuç da bizi grup sonuna kadar götürebilir. Biz dışarıda Lokomotiv, onlar Porto ile oynayacak. Her şey değişebilir."

"İyi bir takımla oynadığımız kesin ancak herkesin yanıldığı bir şey var: İstanbul'daki maçta pozisyona giren Schalke oldu ama oyuna giren biz olduk. Pozisyona giren, iyi oynamış gibi gözüktü. Umarım bugün pozisyona giren biz oluruz."

"Maç günü bunların sevk kararının çıkması açıkçası çok hoş olmadı. Muhakkak ki salı günleri açıklanıyor, itirazımız yok ama bu ayet değil ki, Allah'ın kanunu değil ki değişmesin. Bu insanların koyduğu bir kural."

"Madem bunu açıkladın, bir de arkasından Schalke'ye bir destek mesajı beklerdim."

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