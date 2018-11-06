Cuma günü Fenerbahçe ile oynanan olaylı derbiyle Türkiye gündemine oturan Galatasaray bu akşam çok önemli bir sınava çıkacak... UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yer alan Sarı-Kırmızılılar 4. maçında Schalke 04 deplasmanına çıkacak. Zorlu mücadele saat 23.00'te başlayacak.
HAKEM İSKOÇYA'DAN COLLUM
Veltıns Arena'daki maçta İskoç hakem William Collum düdük çalacak. 4 puan toplayan ve 3. sırada yer alan Galatasaray bu akşam Almanya'da kazanırsa 2. tur yolunda dev bir adım atacak.
HEDEF MUTLAK GALİBİYET
Çok sıkıntılı bir süreçten geçen ve son 4 resmi maçını kazanamayan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinden de ağır yaralı çıkmıştı. Ancak bu akşam hedef mutlak galibiyet olacak.
4 ÖNEMLİ EKSİK CAN SIKIYOR
Cimbom'da sakatlığı süren Nagatomo, Emre Akbaba, Fernando ve Eren Derdiyok takımdaki yerini alamayacak. D Grubu'ndaki diğer maçta ise lider Porto evinde Lokomotiv'i konuk edecek.
HAKEM İSKOÇYA'DAN COLLUM
Veltıns Arena'daki maçta İskoç hakem William Collum düdük çalacak. 4 puan toplayan ve 3. sırada yer alan Galatasaray bu akşam Almanya'da kazanırsa 2. tur yolunda dev bir adım atacak.
HEDEF MUTLAK GALİBİYET
Çok sıkıntılı bir süreçten geçen ve son 4 resmi maçını kazanamayan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinden de ağır yaralı çıkmıştı. Ancak bu akşam hedef mutlak galibiyet olacak.
4 ÖNEMLİ EKSİK CAN SIKIYOR
Cimbom'da sakatlığı süren Nagatomo, Emre Akbaba, Fernando ve Eren Derdiyok takımdaki yerini alamayacak. D Grubu'ndaki diğer maçta ise lider Porto evinde Lokomotiv'i konuk edecek.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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