  • Spor
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 01:38
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karşısında avantaj arıyor! Galatasaray Schalke maçı ne zaman saat kaçta?

3 maçta 4 puanla 3. sırada yer alan 23.00’teki karşılaşmada ’yi yenerse çok önemli bir avantaj yakalayacak...

Yaralı Aslan için av zamanı
Cuma günü Fenerbahçe ile oynanan olaylı derbiyle Türkiye gündemine oturan Galatasaray bu akşam çok önemli bir sınava çıkacak... UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yer alan Sarı-Kırmızılılar 4. maçında Schalke 04 deplasmanına çıkacak. Zorlu mücadele saat 23.00'te başlayacak.

HAKEM İSKOÇYA'DAN COLLUM
Veltıns Arena'daki maçta İskoç hakem William Collum düdük çalacak. 4 puan toplayan ve 3. sırada yer alan Galatasaray bu akşam Almanya'da kazanırsa 2. tur yolunda dev bir adım atacak.



HEDEF MUTLAK GALİBİYET
Çok sıkıntılı bir süreçten geçen ve son 4 resmi maçını kazanamayan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinden de ağır yaralı çıkmıştı. Ancak bu akşam hedef mutlak galibiyet olacak.



4 ÖNEMLİ EKSİK CAN SIKIYOR
Cimbom'da sakatlığı süren Nagatomo, Emre Akbaba, Fernando ve Eren Derdiyok takımdaki yerini alamayacak. D Grubu'ndaki diğer maçta ise lider Porto evinde Lokomotiv'i konuk edecek.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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