İSKOÇYA'DAN

günüile oynanan olaylı derbiylegündemine oturanbu akşam çok önemli bir sınava çıkacak...'nda yer alan4. maçındadeplasmanına çıkacak. Zorlu mücadele saat'te başlayacak.'daki maçtahakemdüdük çalacak. 4 puan toplayan ve 3. sırada yer alanbu akşam'da kazanırsayolunda dev bir adım atacak.sıkıntılı bir süreçten geçen ve sonmaçını kazanamayan Sarı-Kırmızılılar,derbisinden de ağır yaralı çıkmıştı. Ancak bu akşam hedef mutlak galibiyet olacak.'da sakatlığı sürentakımdaki yerini alamayacak.'ndaki diğer maçta ise liderevinde'i konuk edecek.