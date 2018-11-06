  • Spor
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 01:39
  • Gazete

Cengiz’in fiyatı 50 milyon Euro

Roma kulübü, İspanyol devi ’nın kanca attığı ’in fiyatını 50 milyon Euro olarak belirledi.

Cengiz’in fiyatı 50 milyon €
Son iki sezonda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder'in adı Barcelona ile anılıyor... İtalyan ve İspanyol basınının, "Barcelona, Cengiz'i istiyor" haberlerinin ardından tüm gözler Roma kulübüne çevrildi. Roma'nın kısa sürede takımın kilit isimlerinden biri olan milli futbolcumuzun fiyatını 50 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. Barcelona'nın devre arasında transfer konusunda resmi girişimlere başlayacağı da gelen bilgiler arasında.
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