Cengiz’in fiyatı 50 milyon Euro

Son iki sezonda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder'in adı Barcelona ile anılıyor... İtalyan ve İspanyol basınının, "Barcelona, Cengiz'i istiyor" haberlerinin ardından tüm gözler Roma kulübüne çevrildi. Roma'nın kısa sürede takımın kilit isimlerinden biri olan milli futbolcumuzun fiyatını 50 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. Barcelona'nın devre arasında transfer konusunda resmi girişimlere başlayacağı da gelen bilgiler arasında.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT