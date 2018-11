Çılgın anlaşma

Nike ile Under Armour, Real Madrid 'in forma sponsoru olmak için çılgın teklifler yaptı. Ancak Katolik-Yahudi savaşının futbol dünyasında da etkili olması nedeniyle Real Madrid, tercihini bir kez daha adidas'tan yana kullandı. Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, Adidas ile olan anlaşmayı uzatmak için 1.1 milyar euro karşılığında anlaşma sağladı. Ayrıca, bu rakamın çeşitli satış gelirleriyle birlikte yıllık maksimum140 sayfalık kontratta her şeyin yer aldığı, küme düşme maddesinin bile bulunduğu vurgulandı. Real Mad-rid'in ilk 5 yıl içinde ligi kazanması halinde 2.5, son 5 yıl ise 3.5 milyon euro bonus alacağı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın ilk 5 yıl için karşılığının 5, sonraki 5 yıl içinse 7 milyon euro olduğu yazıldı. Real Madrid'in toplam 17 sponsorluk anlaşması olduğu ve bir diğer sponsoru Fly Emirates'ten de yıllık 70 milyon Euro kazandığına dikkat çekildi. İspanyol devinin geçen sezon sponsorluklardan toplam 305.24 milyon Euro kazandığı bilgisi de verildi.