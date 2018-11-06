Derbide Galatasaray karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönüş yapıp, skoru 2-2'ye getiren Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynanacak kritik mücadele öncesi moraller yerinde. Phillip Cocu'nun ardından Sarı- Lacivertli ekibin teknik sorumluluğunu üstlenen Erwin Koeman derbide 2-0'dan dönen kadroyu tek değişiklik dışında bozmama kararı aldı. Derbi ruhu Anderlceht maçına da yansıyacak.
SLİMANİ FORMASINA KAVUŞUYOR
Takımının ortaya koyduğu performans ve karakterden memnun olan Hollandalı çalıştırıcı tek değişikliği ise forvet pozisyonu için düşünüyor. Frey'in yerine Slimani tek forvet olarak sahada yer alacak.
SİSTEM YİNE 4-2-3-1 OLACAK
Fenerbahçe'yi 4-2-3-1 sistemiyle sahaya sürecek olan Koeman, derbi maçın kahramanı Valbuena'yı da sadece Anderlecht'e karşı değil, bundan sonraki maçlarda da ilk 11'de oynatmayı planlıyor.
FENERBAHÇE GOL ÇALIŞTI
Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yaklaşık 1.5 saat üren çalışmanın son bölümünde Hollandalı çalıştırıcı Koeman'ın takımını hücum organizasyon üzerinde çalıştırdığı bildirildi.
VALBUENA ALTIN 11'E SEÇİLDİ
Fransız L'Equipe gazetesi Galatasaray derbisinde 1 gol, 1 asist ile oynayan Mathieu Valbuena'yı Avrupa liglerinde oynayan Fransız oyunculardan oluşturulan 11'e seçti. Derbide sol kanatta oynayan Valbuena, altın 11'de forvet arkası gösterildi.
FENER'E İSVİÇRELİ HAKEM
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında perşembe günü Belçika'nın Anderlceht ile oynayacağı maçı İsviçreli Andreas Ekberg yönetecek.
SLİMANİ FORMASINA KAVUŞUYOR
Takımının ortaya koyduğu performans ve karakterden memnun olan Hollandalı çalıştırıcı tek değişikliği ise forvet pozisyonu için düşünüyor. Frey'in yerine Slimani tek forvet olarak sahada yer alacak.
SİSTEM YİNE 4-2-3-1 OLACAK
Fenerbahçe'yi 4-2-3-1 sistemiyle sahaya sürecek olan Koeman, derbi maçın kahramanı Valbuena'yı da sadece Anderlecht'e karşı değil, bundan sonraki maçlarda da ilk 11'de oynatmayı planlıyor.
FENERBAHÇE GOL ÇALIŞTI
Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yaklaşık 1.5 saat üren çalışmanın son bölümünde Hollandalı çalıştırıcı Koeman'ın takımını hücum organizasyon üzerinde çalıştırdığı bildirildi.
VALBUENA ALTIN 11'E SEÇİLDİ
Fransız L'Equipe gazetesi Galatasaray derbisinde 1 gol, 1 asist ile oynayan Mathieu Valbuena'yı Avrupa liglerinde oynayan Fransız oyunculardan oluşturulan 11'e seçti. Derbide sol kanatta oynayan Valbuena, altın 11'de forvet arkası gösterildi.
FENER'E İSVİÇRELİ HAKEM
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında perşembe günü Belçika'nın Anderlceht ile oynayacağı maçı İsviçreli Andreas Ekberg yönetecek.
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