  • Spor
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 01:02
  • Gazete

: Hep ben mantığı olmaz

Trabzon’un hocası, Burak için “Hep ben mantığı olmaz. Yaptığı yanlış. Bir karar alacağız” dedi

Ünal Karaman: Hep ben mantığı olmaz
Trabzonspor Ünal Karaman, maçının ardından oyundan alınmasına tepki gösteren 'ı eleştirdi. Burak'ın yaptığının hatalı olduğunu söyleyen Karaman, "Hep ben mantığı olmaz. Herkesin sorumlulukları var. Bir karar alacağız" dedi. Karaman ayrıca Bursa maçında farkı açacak pozisyonları fazlasıyla yakaladıkarını ve bunları atamayınca 1 puana razı olduklarını söyledi.
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