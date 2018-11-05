Ünal Karaman: Hep ben mantığı olmaz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Bursa maçının ardından oyundan alınmasına tepki gösteren Burak Yılmaz'ı eleştirdi. Burak'ın yaptığının hatalı olduğunu söyleyen Karaman, "Hep ben mantığı olmaz. Herkesin sorumlulukları var. Bir karar alacağız" dedi. Karaman ayrıca Bursa maçında farkı açacak pozisyonları fazlasıyla yakaladıkarını ve bunları atamayınca 1 puana razı olduklarını söyledi.
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