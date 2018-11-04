Ünal Karaman'ın açıklamalarından satır başları:

"Bizim gibi takımların bu pozisyonları gol yapması gerekiyor. Ön tarafta belli tecrübeye sahip oyuncularımız var. Bursaspor belli bir dönemde baskı kurdu. Kazanmamız gereken bir maçtı. İki puanı kayıp olarak görüyorum. Üzgünüm."

"Oyuncular sinir sistemiyle hareket eden insanlar. Burak Yılmaz'ın yaptığı hareket tabii ki doğru bir hareket değil. Konuşacağız kendisiyle gereken kararı alacağız."