  • Spor
  • 04.11.2018 21:30
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 21:30

'dan açıklaması

Trabzonspor , karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Ünal Karamandan Burak Yılmaz açıklaması

'ın açıklamalarından satır başları:

"Bizim gibi takımların bu pozisyonları gol yapması gerekiyor. Ön tarafta belli tecrübeye sahip oyuncularımız var. belli bir dönemde baskı kurdu. Kazanmamız gereken bir maçtı. İki puanı kayıp olarak görüyorum. Üzgünüm."

"Oyuncular sinir sistemiyle hareket eden insanlar. 'ın yaptığı hareket tabii ki doğru bir hareket değil. Konuşacağız kendisiyle gereken kararı alacağız."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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