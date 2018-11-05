Kaşıkçı cinayetinde delilleri karartmak için özel ekip gönderdiler!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden tam 9 gün sonra, Suudilerin Kaşıkçı'nın cesedinden kurtulmak ve delilleri karartmak için İstanbul'a bir kimyager ve bir toksikoloji uzmanı gönderdiği ortaya çıktı.

SİLİCİ EKİP GÖNDERDİLER

11 Ekim'de Türkiye'ye gelen 11 kişilik ekip içinde kimyager Ahmed Abdulaziz Aljanobi ve toksikoloji uzmanı Khaled Yahya Al Zahrani de bulunuyordu. Ekip, cinayetin aydınlatılması için araştırma yapmaya değil, bilakis delilleri karartmaya geldi. 11 Ekim günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan kimyager ve toksikoloğun Başkonsolosluk'ta delilleri kararttığı değerlendiriliyor. Bu tür olaylarda sonradan delil karartan uzmanlara 'silici' deniliyor. Kimyager ve toksikoloji uzmanı İstanbul Başkonsolosluğu'na ayın 12'sinden itibaren düzenli olarak tam bir hafta boyunca gitti. Beşiktaş'ta lüks bir otelde kalan Aljanobi ve Al Zahrani Başkonsolosluk dışında rezidansta silme çalışmalarında bulundu! Sözde araştırma ekibi adı altında gelen beraberlerindeki 9 kişilik heyetle 17 Ekim'e kadar Başkonsolosluğa gidip gelen kimyager ve toksikoloğun 20 Ekim'de Türkiye'den ayrıldığı öğrenildi.

ARAMAYA AÇILMADI

Başkonsolosluk ve rezidansın bu ikilinin, cesetten kurtulma ve temizlik faaliyetlerinden önce aramaya açılmadığı da değerlendiriliyor. Rezidanstaki arama İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin ülkesine dönmesinin hemen ardından gerçekleşmiş, daha doğrusu Suudiler aramadan hemen önce 16 Ekim'de Uteybi'yi geri çekmişti. Emniyet birimleri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 15 ve 16 Ekim'de arama yapmıştı. Rezidanstaki arama ise 17 Ekim'de gerçekleşmişti. Suudi ekipte yer alan kimyager ve toksikoloğun da ayın 17'sine kadar Başkonsolosluk ve rezidansta 'temizlik' yaptığı belirtiliyor.

'ASİT DÖKÜLMÜŞ OLABİLİR'

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevki Sözen, Suudi uzmanların 'temizlik' amacıyla gelmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi: "Toksikoloğun çalışma alanı zehir bilimleri üzerinedir. Bu tür maddelerin etrafa bulaşması da söz konusuysa bunların temizlenmesi amacıyla orada bir toksikolog eşliğinde bir kimyacının bulunması doğaldır. Bu kişiler, etrafa bulaşmış herhangi bir toksik maddenin, asit özellikli maddelerin temizlenmesini sağlabilecek donanıma sahiptir. Maktulün cesedi üzerine asit dökülerek tanınmaz hale getirmeye çalışılmış olabilir. Etrafa sıçrayan vücut sıvılarının etraftan temizlenmesi de amaçlanmış olabilir. Tabii bunların hepsi farazi..."

'SUUDİLER TEMİZLİK İÇİN GELDİ'

Emekli Cinayet Masası Dedektifi Savaş Kurtbaba şunları söyledi: "Bu iki uzman, maktulün cesedinin parçalandığı esnada etrafa saçılan doku, kan örneklerini ortadan kaldırmak için gelmiş olabilir. Anlaşılan Suudiler, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi, kesilmesi ve sonrasında olay yerinin temizlemesi için iki ekip yolladı. Suudi heyette toksikoloji uzmanı ve kimyagerin olması cesedin parçalandığının da bir göstergesi. Bu uzmanlar önceden konutun içine girerek temizlik çalışması yapmıştır. Suudiler, olay yeri inceleme ekiplerini de bu nedenle oyaladılar. Çok ciddi bir kaynaktan aldığımız bilgilere göre olay yeri inceleme ekipleri incelemede kan numunesi buldu. Ve duvardan da örnek aldı. Bu da Suudilerin temizleme işlemini tamamen gerçekleştiremediğini gösteriyor."



Toksikolog - Khaled Yahya Al Zahrani



Kimyager - Ahmet Abdulaziz Aljanubi

Sabah