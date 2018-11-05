Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından Ersun Yanal ile anlaşma sağlandığı iddia edilmişti. Bu iddialara Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yalanlama geldi. Yapılan açıklamada "Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
"Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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