  • Spor
  • 05.11.2018 20:08
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 20:43

Son dakika: 'den açıklaması!

'de ile yolların ayrılmasının ardından ile anlaşma sağlandığı iddia edilmişti. Bu iddialara Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yalanlama geldi. Yapılan açıklamada "Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Fenerbahçeden Ersun Yanal açıklaması!

'de ile yolların ayrılmasının ardından ile anlaşma sağlandığı iddia edilmişti. Bu iddialara Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yalanlama geldi. Yapılan açıklamada "Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
"Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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