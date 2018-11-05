  • Spor
  • 05.11.2018 21:08
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 21:08

Bakan Albayrak'tan Ampute Milli Futbol Takımı'na tebrik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ikinci olan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Albayraktan Ampute Milli Futbol Takımına tebrik

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, 2018 Ampute Dünya Kupası Final karşılaşmasında Angola'ya penaltılar sonucunda 5-4 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2017 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda yaşanan şampiyonluğun ardından bir kez daha tarihi bir başarıya imza atan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Bir kez daha göğsümüzü kabarttınız, gururumuzsunuz. #AmputeMilliTakımı" ifadelerini kullandı.

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