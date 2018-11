Fikret Orman: "Oyundan memnun değilim; ama şampiyon olacağız"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı ekibin bugün yaptığı antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı ekibin Başakşehir maçında sergilediği performanstan memnun olduğunu belirten Orman, "Takımın performansı istenilen seviyede değil. Ancak her geçen gün iyiye gidiyoruz. Son maçta Beşiktaş sahadaki oyunuyla, stratejisiyle, takım oyunuyla benim açımdan iyi bir maç ortaya koydu. Yenildik evet ama lig uzun bir maraton. Unutmamanızı rica ederim, şampiyon olduğumuz sene de o statta yenilmiştik. Bir şanssızlık var orada bizim için. Beşiktaş iyi yolda. Başakşehir maçındaki gibi oynarsak bu ligi şampiyon kapatacağına inanıyorum. Ben de takımın oyunundan memnun değildim ama şu an mutluyum. Kalben söylüyorum, bu ligi şampiyon bitireceğiz. Evet, henüz 3 galibiyet var ama önümüzde çok maç var. Bu ligde çok şey olacak gibi duruyor. Bu sene şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

"DEVRE ARASINDA TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Kadroda eksiklerin olduğunu belirten Fikret Orman, devre arasında takıma takviye yapacaklarını belirtti. Orman, "Eksiklerimiz var. Hocamızla da görüşeceğiz devre arasında takviyeler yapacağız. Zaten ben başkan olduğumdan beri her devre arasında takviyeler yaptık. Hem hocamız hem de yönetim kurulu istişare edip takviye yapacağız. Beşiktaş bizim aldığımız dönemden beri finansal sıkıntı yaşıyor. Hiçbir zaman rahat bir kulüp olmadık. Ama herkes biliyor şu an netice itibarıyla en iyi kulüplerden biriyiz. Sıkıntılarımız var ama bir iki ay içinde 200 milyon ödeme yaptık. Kur zararı yaşıyoruz. Olağanüstü bir durum yaşıyor iş alemi. Ama Beşiktaş Kulübü bununla ilgili çalışmalar yaparak her dakika mücadele veriyor. Oyuncularımızın ödemeleriyle ilgili de sıkıntımız yok. Bazı sorunlarımız var ama herkeste var şu an. Kimse de bunları gündeme getirip Beşiktaş yönetimini kötülemeye çalışmasın. Elimizden gelenin fazlasını veriyoruz. Teknik olarak yorum yapmam doğru olmaz. Çalışmalarımız var ama teknik olarak mevki belirtmemiz doğru olmaz" açıklamasını yaptı.







"ALANYASPOR'UN KIZGINLIKLA YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor'un icra takibi başlatmasıyla ilgili de konuşan Orman, "Vagner Love'ı transfer ettik ödemelerini de yaptık. Alanyaspor'un yaptığı hareketin büyük bir kızgınlıkla yapılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Bugün ayın 5'i, bu 31'inde yaşandı. Normalde olmayacak şeyler. Beşiktaş Kulübü her ödemesini yapar. Diğer Anadolu kulüplerinden alacaklarımız da var bizim ancak şu ana kadar bunları hiç söylemedik. Çarşamba olan şeyi perşembe günü basına lanse etmek hoş değil. Ödemelerini yaparız, bu da başımıza gelecekmiş. Ama yapacak bir şey yok, kırıldım" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Beşiktaş Sompo Japan oyuncularının ödemelerini alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmadıklarının hatırlatılması üzerine ise başkan Orman, "Basketbol takımıyla ilgili durumu da bugün duydum. Haftaya ödemelerini yaparız" diyerek sözlerini noktaladı.