Rose hem Antalya’da hem dünyada zirvede

Turkish Airlines Open'da Çinli Li Haotong'u play-off'un ilk çukurunda mağlup eden Justin Rose unvanını korudu. Antalya'da kazandığı şampiyonlukla yeniden dünya sıralamasında 1 numaraya yükselen İngiliz oyuncu, aynı zamanda 1 milyon 166 bin dolarlık para ödülünün de sahibi olmayı başardı.

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