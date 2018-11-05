  • Spor
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 00:33
  • Gazete

Rose hem ’da hem dünyada zirvede

Rose hem Antalya’da hem dünyada zirvede
Turkish Airlines Open'da Çinli Li Haotong'u play-off'un ilk çukurunda mağlup eden Justin Rose unvanını korudu. Antalya'da kazandığı şampiyonlukla yeniden dünya sıralamasında 1 numaraya yükselen İngiliz oyuncu, aynı zamanda 1 milyon 166 bin dolarlık para ödülünün de sahibi olmayı başardı.
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