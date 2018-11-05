  • Spor
  • 05.11.2018 11:15
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 11:15

'dan 'ya flaş öneri

Cuma günü oynanan olaylı derbi sonrası hakem Fırat Aydınus'a ateş püsküren cephesi, 'ya yabancı hakem önerisinde bulundu.

Olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası arka arkaya toplantılar yapan Sarı-Kırmızı- lı bazı idarecilerin, Başkan Mustafa Cengiz'e flaş bir öneride bulunmak için harekete geçmek üzere oldukları öğrenildi. İlk yapı- lacak yönetim kurulu toplantısında, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ligin kalan haftaları için yabancı hakem atanmasını isteyelim" önerisini Başkan Cengiz'e iletecekleri belirtildi. Mustafa Cengiz'in vereceği karar da teklifi sunan bu yöneticilerle ortak yönde olursa, zaman kaybetmeden, hemen harekete geçilecek.

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