Kartal defansı unuttu

Kartal son 6 resmi maçta savunmayı unuttu... Beşiktaş Süper Lig ile Avrupa kupaları olmak üzere oynadığı son 6 resmi maçta 12 gol yedi. Sezonun ilk 14 karşılaşmasında 12 gol yiyen ve 0,8 ortalamada kalan Beşiktaş, son 6 maçta ise kalesinde 12 gol gördü ve ortalama 2 golü engelleyemedi. Bu sezon ligde 11 ve Avrupa kupalarında 9 maça çıkan Beşiktaş, 20 resmi maçta 24 gol yedi. Siyah-Beyazlı takım, bu 20 resmi karşılaşmada ortalama 1,2 golü kalesinde gördü. Süper Lig'de 14 gol yiyen Beşiktaş, 11. haftalar itibarıyla son 6 sezonun en kötü savunmasını yaptı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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