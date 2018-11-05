G.saray’ın 10 numarası o tokadı hakediyor

G.Saray ile F.Bahçe arasında oynanan maçta yaşanan kavga gündemdeki sıcaklığını korurken, F.Bahçe'nin eski yıldızı Josef De Souza sürpriz bir paylaşımda bulundu.
ATTIKLARI GOLÜN SEVİNCİNİ PAYLAŞTI
Souza Instagram hesabından Jailson ve kendisinin G.Saray'a attığı gollerin sevincini paylaştı. Belhanda'yı kastederek, "G.Saray'ın 10 numarası bu tokadı hak ediyor" dedi.
ATTIKLARI GOLÜN SEVİNCİNİ PAYLAŞTI
Souza Instagram hesabından Jailson ve kendisinin G.Saray'a attığı gollerin sevincini paylaştı. Belhanda'yı kastederek, "G.Saray'ın 10 numarası bu tokadı hak ediyor" dedi.
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