Ampute Milli Takımımız dünya ikincisi oldu

Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda finale çıkan Türkiye, finaldeki rakibi Angola'ya penaltı atışları sonucunda 5-4 yenilerek dünya ikincisi oldu.

5 Kasım 2018 Pazartesi, 08:55:33 Güncelleme: 09:02:32
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Ampute Milli Takımımız dünya ikincisi oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ve Turkcell sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası finalinde Angola ile karşılaştı.

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Ampute Milli Takımımız dünya ikincisi oldu

Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, şampiyonluk maçının ilk yarısında Rahmi Özcan'ın paslarına hareketlenen Serkan Dereli, kaleciyle karşı karşıya pozisyonlarda golü bulamadı. Mücadelenin 24. dakikasında Rahmi Özcan ve Şehmus Erdinç'in arka arkaya şutlarında top direğe çarptı. İki takım da skoru değiştiremeyince ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

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Ampute Milli Takımımız dünya ikincisi oldu

İkinci yarıda da rakibine oranla daha çok gol pozisyonuna giren ay yıldızlı ekip, golü bulamayınca maçın normal süresi de 0-0 eşitlikle sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

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Ampute Milli Takımımız dünya ikincisi oldu

Onar dakikalık iki uzatma bölümünde de iki takım golü bulamadı ve müsabaka penaltı atışlarına gitti.

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Ampute Milli Takımımız dünya ikincisi oldu

Türkiye'de Barış Telli, Muhammet Yeğen, Fatih Şentürk ve Rahmi Özcan, penaltı atışlarını gole çevirdi. Ay yıldızlı ekipte kaptan Osman Çakmak 5. penaltıyı kaçırdı. Angolalı futbolcular penaltılarda hata yapmayınca maçı 5-4 kazandı.

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