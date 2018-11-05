Ampute Milli Takımımız dünya ikincisi oldu
Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda finale çıkan Türkiye, finaldeki rakibi Angola'ya penaltı atışları sonucunda 5-4 yenilerek dünya ikincisi oldu.
5 Kasım 2018 Pazartesi, 08:55:33 Güncelleme: 09:02:32
Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, şampiyonluk maçının ilk yarısında Rahmi Özcan'ın paslarına hareketlenen Serkan Dereli, kaleciyle karşı karşıya pozisyonlarda golü bulamadı. Mücadelenin 24. dakikasında Rahmi Özcan ve Şehmus Erdinç'in arka arkaya şutlarında top direğe çarptı. İki takım da skoru değiştiremeyince ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.
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