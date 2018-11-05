  • Spor
  • 05.11.2018 12:10
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 12:10

kimdir, kaç yaşında? Jordan Theodore'dan açıklaması

'ın kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edilen Jordan Theodore'den açıklama geldi. Theodore transfer iddialarına eşi üzerinden yanıt verdi. Theodore yaptığı açıklamada, eşi Tuğba Taşçı'ya Galatasaray'ın maaş vermediğini iddia etti. Peki, Galatasaray'ın maaş ödemediği ?

Tuğba Taşçı kimdir?

Geçtiğimiz sezon Eurocup'ta şampiyon olan Kadın Basketbol Takımında forma giyen 'nın eşi olan Jordan Theodore, sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili bir açıklama yaptı. Olimpia Milano'da forma giyen 28 yaşındaki Theodore, Galatasaray'ın eşi Tuğba Taşçı'ya maaş ödemediğini iddia etti. Peki, Galatasaray'ın maaş ödemediği iddia edilen ? Tuğba Taşçı kaç yaşında? İşte Tuğba Taşçı hakkında merak edilenler...

TUĞBA TAŞÇI KİMDİR?

Tuğba Taşçı, 19 Ağustos 1984 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Profesyonel basketbolcu olan Taşçı, şutör gard pozisyonunda görev alıyor. 2012 yılında Beşiktaş'tan Kayseri Kaski takımına transfer olan basketbolcu, bu takımla EuroCup Kadınlar turnuvasında final oynadı ancak finalde Dinamo Moskova'ya yenildi. 2013-14 sezonu başında daha önce 2008-2012 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş'a transfer oldu. 2015-2016 sezonunda ise Mersin Büyükşehir Belediyesi formasıyla yarı final oynama şansı yakaladı. 2016-2017 sezonunda Canik Belediyespor ile anlaşan Taşçı, 2017'de Galatasaray'a transfer oldu.

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