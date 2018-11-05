Fırtına 1-1 eriyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. hafta maçında evinde Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı. Maça etkili başlayan Bordo-Mavililer'de 8. dakikada Sosa'nın uzaktan kaleye yolladığı şutu Okan Kocuk uzaklaştırdı. 25. dakikada Bursaspor savunmasının hatasında Sosa'nın pası ile ceza sahasına giren Rodallega net bir vuruşla Trabzon'u 1-0 öne geçirdi. 53'te Burak Yılmaz, 64'te ise Abdülkadir karşı karşıya pozisyonda topu auta göndererek farkı açma fırsatını kaçırdı.



LİMA, TİMSAH'A 1 PUANI GETİRDİ

İkinci yarıda baskısını artıran Bursa'da 70'te Latovlevici'nin şutunu çıkaran Onur, dönen topta da Sakho'ya izin vermedi. Pozisyonun devamında kullanılan köşe vuruşunda Saivet'in şutunu bu kez Onazi çizgi üzerinden çıkardı. 87'de Onur, Ertuğrul'un şutunu çıkarırken dönen topu tamamlayan Lima skoru 1-1'e getirdi ve maçın sonucunu belirledi.



