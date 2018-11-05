Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte masadaki o isimler

Teknik direktör Cocu ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışına başlayan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

5 Kasım 2018 Pazartesi, 15:39:42 Güncelleme: 15:45:56
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Fenerbahçenin yeni hocası kim olacak? İşte masadaki o isimler

DEVAM ET KOEMAN
Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinde takımın başında yer alan Erwin Koeman'ın takımdaki geleceği konusunda kritik bir teklifte bulundu.

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Fenerbahçenin yeni hocası kim olacak? İşte masadaki o isimler

EN AZINDAN DEVREYE KADAR
Yönetim, Koeman'dan yeni teknik direktör takımın başına gelse bile sezon sonuna kadar F.Bahçe'de kalmasını ve yeni teknik adama yardımcı olmasını istedi.

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Fenerbahçenin yeni hocası kim olacak? İşte masadaki o isimler

Koeman'ın ise kesin kararını birkaç gün içinde vereceği öğrenildi.

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Fenerbahçenin yeni hocası kim olacak? İşte masadaki o isimler

ERWİN KOEMAN NE DEMİŞTİ?
Koeman derbiden sonra "Ne kadar kalacağıma Ali Koç karar verir. 1 gün mü 1 ay mı bilemem" demişti.

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Fenerbahçenin yeni hocası kim olacak? İşte masadaki o isimler

BLANC'LA BİR DAHA!
Hoca arayışları sonrası ilk temasa geçilen isimlerden biri olan ve olumlu cevap alınamayan Blanc ile Comolli bir kez daha görüşecek.

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