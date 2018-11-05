Fenerbahçenin yeni hocası kim olacak? İşte masadaki o isimler

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte masadaki o isimler
Teknik direktör Cocu ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışına başlayan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
5 Kasım 2018 Pazartesi, 15:39:42
Güncelleme: 15:45:56
DEVAM ET KOEMAN
Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinde takımın başında yer alan Erwin Koeman'ın takımdaki geleceği konusunda kritik bir teklifte bulundu.
EN AZINDAN DEVREYE KADAR
Yönetim, Koeman'dan yeni teknik direktör takımın başına gelse bile sezon sonuna kadar F.Bahçe'de kalmasını ve yeni teknik adama yardımcı olmasını istedi.
Koeman'ın ise kesin kararını birkaç gün içinde vereceği öğrenildi.
ERWİN KOEMAN NE DEMİŞTİ?
Koeman derbiden sonra "Ne kadar kalacağıma Ali Koç karar verir. 1 gün mü 1 ay mı bilemem" demişti.
BLANC'LA BİR DAHA!
Hoca arayışları sonrası ilk temasa geçilen isimlerden biri olan ve olumlu cevap alınamayan Blanc ile Comolli bir kez daha görüşecek.