  • Spor
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 00:57
  • Gazete

’dan çıldırtan hareket

Oyundan alınma kararına tepki gösteren Burak bununla da yetinmedi. Taraftara el kol hareketleriyle yanıt verdi

Burak’tan çıldırtan hareket
Fırtına'nın forvet oyuncusu Burak Yılmaz, dün akşamki maçında varlık gösteremezken 71. dakikada yerini Ekuban'a bıraktı. Burak bu kararı beğenmeyince tribünler golcü oyuncuya tepki gösterdi. Tribünlerin kendisini protesto etmesine şok bir karşılık veren Burak, taraftarlara el kol hareketleri ile yanıt verdi. Yedek kulübesine gitmeyen Burak, direkt soyunma odasının yolunu tutu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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