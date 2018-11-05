Fırtına'nın forvet oyuncusu Burak Yılmaz, dün akşamki Bursaspor maçında varlık gösteremezken 71. dakikada yerini Ekuban'a bıraktı. Burak bu kararı beğenmeyince tribünler golcü oyuncuya tepki gösterdi. Tribünlerin kendisini protesto etmesine şok bir karşılık veren Burak, taraftarlara el kol hareketleri ile yanıt verdi. Yedek kulübesine gitmeyen Burak, direkt soyunma odasının yolunu tutu.
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